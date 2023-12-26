الصين تفرض عقوبات على شركة أمريكية وباحثين اثنين بسبب عملهما المتعلق بإقليم شينجيانج



أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شركة أمريكية وباحثين اثنين في مجال حقوق الإنسان بسبب أنشطة تتعلق بإقليم شينجيانج، في تصعيد لخلاف بين الدولتين حول مزاعم بأعمال السخرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج القول في مؤتمرها الصحفي اليومي في بكين اليوم الثلاثاء، إن الصين ستجمد أي أصول تحتفظ بها شركة "كارون" في البلاد، في إشارة إلى شركة أبحاث وتحليل بيانات تتخذ من لوس أنجيليس مقرا لها.

وقالت بلومبرج إن إدموند شو، مدير التحقيقات في كارون، والمحللة نيكول مورجريت منعا أيضا من دخول الصين وتم تجميد جميع أصولهما هناك.

يشار إلى أن صفحة مورجريت على موقع لينكد إن تصفها بأنها محللة في مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة.

كما تم منع الشركات الصينية من العمل مع "كارون"، أو إدموند شو أو مورجريت.

وتعد هذه التحركات رمزية إلى حد كبير لأنه من غير المحتمل أن يكون لديهم الكثير من الأعمال أو الممتلكات في الصين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من المسئولين الصينيين، قائلة إنهما مرتبطان بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات ومن بينها الأيغور في شينجيانج، في أقصى غرب الصين.