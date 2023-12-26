إدخال 7 سيارات إسعاف مجهزة من معبر رفح إلى قطاع غزة

سلم الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، الجانب الفلسطيني في معبر رفح البري، 7 سيارات إسعاف.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إنه تم إدخال 7 سيارات إسعاف مجهزة إلى قطاع غزة من بينها 4 سيارات مقدمة من دولة الكويت و3 سيارات مقدمة من دولة قطر.

وأضاف زايد أنه تم تسليم سيارات الإسعاف إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف وصلت في وقت سابق على متن طائرات مساعدات قادمة من دولتي الكويت وقطر إلى مطار العريش الدولي.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أكد أن عدد مركبات الإسعاف التي تسلمها بلغت 60 مركبة إسعاف، مقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية، وتم توزيعها وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.