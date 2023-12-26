انفجار قرب سفارة إسرائيل في العاصمة الهندية دون وقوع إصابات

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار قرب سفارة تل أبيب في العاصمة الهندية نيودلهي، نافية وقوع إصابات.

وأوضحت أن «السلطات الهندية تحقق في ظروف الانفجار قرب السفارة في نيودلهي، بتعاون كامل مع الأجهزة الإسرائيلية الأمنية».

وفي وقت سابق، قالت شرطة نيودلهي، إنها تلقت مكالمة هاتفية بشأن انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في منطقة تشاناكيابوري.

ونقلت وسائل إعلام هندية، عن الشرطة قولها، إن كبار المسئولين إلى مكان الحادث ويحققون في الأمر.

ويأتي التهديد بعد ساعات من مخاوف أمنية كبيرة في مومباي، عندما تلقى بنك الاحتياطي الهندي (RBI) رسالة تهديد بالبريد الإلكتروني، تحدد خطة لتفجير 11 قنبلة في جميع أنحاء العاصمة المالية، مع إدراج بنك HDFC وبنك ICICI كأهداف محتملة.

كما طالب المرسل باستقالة وزير مالية الاتحاد نيرمالا سيتارامان، ومحافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس.

وبدأت شرطة مومباي تحقيقًا شاملاً في الأمر، ونشرت ضباطًا في المواقع المذكورة في رسالة التهديد الإلكترونية.