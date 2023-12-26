حذرت وزارة المالية الإسرائيلية من عواقب وخيمة تلحق بالاقتصاد، نتيجة لتبعات الحرب على غزة بشكل عام، وقرار منع الفلسطينيين من العمل داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل، في آخر جلسات الكنيست التي أقيمت يوم الاثنين 25 ديسمبر.

وقال ممثل عن الوزارة أمام لجنة العمال الأجانب في الكنيست: "لقد قمنا بحساب الضرر الاقتصادي الذي سيحدث إذا لم يَعد الفلسطينيون إلى العمل، ويقدر بحوالي 3 مليارات شيكل أي ما يقدر بـ830 مليون دولار شهريا".

وأوضح أنه منذ الهجوم -معركة طوفان الأقصى- الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على الأراضي المحتلة، لم يتمكن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، الذين يدخلون إسرائيل عادة للعمل، من القيام بذلك، بحسب timesofisrael.

ليست العمالة الفلسطينية فقط التي لم تعد موجودة داخل إسرائيل -الأراضي المحتلة- فقد فر أكثر من 10,000 عامل أجنبي، معظمهم من تايلاند، في أعقاب الحرب، وذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل قد تحتاج إلى أكثر من 30,000 عامل أجنبي لسد الفجوة في العمالة، والتي تفاقمت بسبب تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين للانضمام لعملية العدوان على غزة.

وقد أُعلن الأسبوع الماضي أن ما بين 8000 و10000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية سيعودون إلى وظائفهم في المستوطنات والشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واتخذ قرار السماح لهم بالعودة إلى العمل بعد ضغوط كبيرة من أصحاب المصانع والشركات الذين يعانون ماليا نتيجة فقدان الكثير من القوى العاملة لديهم.

وقال راؤول سارجو، رئيس جمعية بناة إسرائيل، في الكنيست: "نحن في حالة يرثى لها للغاية، الصناعة في حالة توقف تام وإنتاجية 30%، و50% من المواقع مغلقة وهناك تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وسوق الإسكان".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفض مجلس الوزراء الأمني رفيع المستوى التصويت على اقتراح يسمح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية، وعلى ما يبدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يؤيد خطوة رجوع العمال، ولكنه كان يخشى طرح القضية للتصويت بسبب خلافات بين وزراء المجلس الأمني والمخاوف من أنه لن يحصل على أغلبية.

وعلق عضو الكنيست إلياهو ريفيفو، رئيس لجنة العمال الأجانب، من حزب الليكود: "يجب على دولة إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت تتلقى المساعدة من أيدي فلسطينية أم لا، وطالما لم يتم تقديم الحلول لهذه الأزمة، فإن الدولة لا تزال تعتمد على العمال الفلسطينيين، والحكومة تماطل في هذه القضية".

ووافقه الرأي نائب وزير الزراعة موشيه أبوطبول، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون هناك قرارا واضحا بشأن هذه القضية"، مضيفا أنه في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة لتوظيف العمال في الخارج، "يجب أن يكون هناك فائضا في العمال الأجانب، وليس نقصا".

وتنبع مخاوف الإسرائيليون من عودة العمال الفلسطينيين من اعتقادهم أن ذلك سيعرضهم للخطر وإمكانية حدوث عمليات ضدهم داخل الأراضي المحتلة في هذا الوقت المربك، وتم رفض اقتراح السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر من قبل مجلس الوزراء الاجتماعي والاقتصادي المكون من 15 عضوًا في 14 نوفمبر الماضي، حيث صوت 13 عضواً ضد القرار، وامتنع وزيران آخران، وهما وزير العمل ووزير الزراعة.