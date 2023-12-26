وزير الدفاع الإسرائيلي: نخوض حربا متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من 7 مناطق

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن بلاده تخوض حربًا متعددة الجبهات، مشيرًا إلى أنها تتعرض للهجوم من 7 مناطق.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «منذ البداية نتعرض للهجوم من 7 جبهات ورددنا على 6 منها، أي جهة تتعرض لإسرائيل هي هدف محتمل».

وذكر أنه أجرى مناقشات في الجلسة العامة للجنة الشئون الخارجية والدفاع، صباح اليوم، واستعرض أنشطة الجيش الإسرائيلي في القطاعات القتالية.

وأشار إلى أنه شدد خلال الجلسة على أن «تحقيق الأهداف يحتاج إلى عزيمة ومثابرة ووقفة وطنية»، وفقًا لتعبيره.

وأوضح خلال كلمته في الجلسة العامة أن الـ7 مناطق التي تشن هجومًا على بلاده، هي: غزة ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) والعراق واليمن وإيران.