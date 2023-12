حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، صراع هدافي العالم في 2023 لصالحه بعد ثنائيته في شباك اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي.

قاد رونالدو النصر لاكتساح اتحاد جدة بخماسية مقابل هدفين سجل منها البرتغالي ثنائية، ليتربع على صدارة هدافي الدوري السعودي في الموسم الحالي، وعرش سباق الهدافين في العالم أجمع في 2023.

وفقًا لـ «فابريزيو رومانو» صحفي سكاي سبورتس والخبير في سوق الانتقالات، والذي قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" سجل رونالدو هدفين من ركلتي جزاء لصالح النصر ليرفع رصيده من الأهداف إلى 53 هدفًا مع نهاية العام الميلادي 2023.

وتفوق رونالدو على الثاني هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حيث سجلا كلا منهما 52 هدفًا مع انتهاء مباريات العملاق البافاري وفريق العاصمة الفرنسية في 2023 وانتهاء فرص كين ومبابي في الوصول إلى 53 هدفا التي سجلها رونالدو، بينما جاء إيرلينج هالاند فقي المركز الثالث برصيد 50 هدفا.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo scores two goals on penalty for Al Nassr and makes it 5️⃣3️⃣ goals in 2023 calendar year.



Current situation 👟✨



◉ Cristiano Ronaldo — 53

◎ Harry Kane — 52

◉ Kylian Mbappé — 52

◎ Erling Haaland — 50 pic.twitter.com/QEp5zipViP