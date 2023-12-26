عبد المنعم سعيد: أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حولوه إلى طابع ديني

قال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إنّ الصراع في فلسطين يشهد عملية «تديين» من عدة صراعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن حركة حماس وجماعة الإخوان حوّلتا الصراع في فلسطين إلى طابع ديني.

وأوضح أن المعسكر التوراتي في الحكومة الإسرائيلية له الكثير من المواقف التي أثبتت تديين الصراع بالمعنى التوراتي.

وأشار إلى أنّ المنطلقات الدينية السائدة على الصراع في الوقت الحالي تمنحه منعطفات مقدسة، وهو ما يمثّل إزعاجا كبيرا على مستوى العالم أجمع، بما في ذلك الغرب.

ولفت إلى أنّ الرأي العام العالمي شهد تغيرا غير مسبوق، في أيّ من الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية أو العربية الإسرائيلية.

واعتبر أن هناك حالة نفور من فكرة تديين الصراع كونه يعيد الأمر إلى الحروب المقدسة والصليبية، وهي أمور تجعل الصراع وجوديا وليس حدوديا.

ونوه بأن موقف كل طرف في مثل هذه الصراعات تكون له طبيعة مُطلقة، ومن ثم يزداد حجم العنف بشكل كبير للغاية.