إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطته في غزة

قالت القناة «12» العبرية، إن «الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطته واستراتيجيته القتالية في غزة، بعد نحو شهرين من المناورات البرية والقتال العنيف في شمال وجنوب القطاع».

وأضافت في تقرير لها، صباح الثلاثاء، أن «الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطته، بعد إدراكه أن هزيمة حماس لن تتحقق إلا بحرب استنزاف طويلة، قد تستغرق شهرا وربما حتى سنوات».

ولفتت إلى أن «الوصول إلى واقع جديد في غزة، يحتاج حملة سياسية وأخرى اقتصادية، إلى جانب الحملة العسكرية».

وأوضحت القناة أن الخطوة التالية – التي تم الإعداد لها منذ فترة طويلة – تشمل إنشاء منطقة عازلة على بعد كيلومتر واحد من السياج الممتد على طول عشرات الكيلومترات للحدود مع القطاع.

وأشارت إلى أن «القوات ستراقب الحركة على طول المنطقة العازلة؛ لمنع اقتراب عناصر المقاومة أو المدنيين وضمان ألا يشكلوا تهديدًا في المستقبل».

وذكرت أن «المرحلة المقبلة ستركز على خفض عدد القوات الموجودة في قطاع غزة بشكل تدريجي»، مضيفة: «تعتمد المرحلة بشكل أساسي على النظاميين، لكن جنود الاحتياط قد يتم استدعاؤهم أيضًا إلى الخدمة في غضون بضعة أشهر، إذا احتاج الجيش الإسرائيلي لهم».