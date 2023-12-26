تحرير 24 محضرا تموينيا وإعدام أغذية فاسدة بشمال سيناء

شنت محافظة شمال سيناء حملة تموينية موسعة على المحال التجارية والمطاعم في مدينة العريش، بالتعاون مع مديريات التموين والتجارة الداخلية، والطب البيطري، والصحة، والعمل، ومجلس المدينة.

ووجه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المديريات والجهات المعنية، بتكثيف الحملات التموينية على المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمخابز والمستودعات؛ لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ومواجهة جشع التجار.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الحملة تأتي تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء وقطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، وبتوجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتشديد الرقابة والمتابعة على محلات بيع المواد الغذائية والمجازر والأسواق التجارية.

وأضاف الغندور، أن الحملة قامت بالمرور على 13 محلا تجاريا و3 مطاعم بالعريش، كما تم تحرير عدد من المحاضر المتنوعة وإعدام كمية من الأغذية الفاسدة.

من جهتها، قالت نها نصار، مدير إدارة المتابعة بالديوان العام، إن الحملة حررت 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و24 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، و14 إنذارا للتراخيص، بجانب إعدام 24 كيلوجرام لحم مفروم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، و10 كيلو توابل طعام بها فاسدة، و5 كيلوجرامات دواجن فاسدة، و8 كيلوجرامات جبن مجهولة المصدر، و5 علب فول جاهز غير مطابقة للمواصفات، و60 علبة زبادي، و5 علب عصير، وعلبتين لبن منتهيتا الصلاحية، بجانب إعدام 20 وعاء ألومنيوم بالمطاعم، بإجمالي 70 كيلوجراما، بها علامات تلف ظاهرة وثقوب وصدأ وغير مطابقة لقرار الأوعية الخاص بوزارة الصحة.

ضمت اللجنة كلً من نهى نصار، مدير إدارة المتابعة في ديوان عام المحافظة رئيسًا، وعضوية كلً من هيثم القصاص من إدارة المتابعة في الديوان العام، فيصل أبو هاشم من العلاقات العامة في الديوان العام، حسن عبدالسلام محمد مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين، محمد عبدالفتاح رشيد من مركز إصدار التراخيص العامة، الدكتور عمر عبدالفتاح محمد، الدكتورة نيفين نبيل إسماعيل من مديرية الطب البيطري، عمر إسلام عبدالفتاح من إدارة التفتيش على الأغذية بمديرية الصحة، أحمد عبدالعظيم من مكتب عمل العريش في مديرية العمل بشمال سيناء.