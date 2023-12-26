الرئيس الفلسطيني عن استعدادات السلطة لحكم غزة في اليوم التالي للحرب: كوادرنا موجودة هناك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن مدى استعداد الرئيس الفلسطيني لتولي المسئولية في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

وخلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «on»، وعُرضت مساء الثلاثاء، سألت مقدمة البرنامج الإعلامية لميس الحديدي، عباس قائلة: «إذا تولت السلطة الحكم في غزة في اليوم التالي للحرب.. هل لديكم الكوادر؟.. هل لديكم خطط».

وردّ عباس على الحديدي، قائلا: «لدينا كل شيء.. والكوادر موجودة هناك».

وأكّد عباس، أن السلطة مستعدة لتحمل مسئوليتها في قطاع غزة حال حَدث «خروج»، في إشارة إلى إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع.

وأضاف السلطة تتحمل من الأساس المسئولية في قطاع غزة حاليا، وهي جاهزة لمواصلة تحمُّل هذه المسئولي.

وأشار إلى أن مسئولية السلطة تشمل كل من غزة والضفة والقدس كدولة فلسطينية واحدة.