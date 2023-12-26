قائد القوات البرية الألمانية يحذر من ضعف القوات بسبب نشر لواء في ليتوانيا

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن وجود شكوك داخل القوات البرية الألمانية حيال تنفيذ خطط التمركز السريع للواء ألماني في ليتوانيا.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته مجلة "دير شبيجل" اليوم الثلاثاء استنادا إلى خطاب بعث به المفتش العام (رئيس الأركان) للقوات البرية، الجنرال الفونس مايس، إلى المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية (رئيس الأركان) الجنرال كارستن بروير.

وحذر مايس في الخطاب من ضعف الوحدات البرية في حال عدم ضخ استثمارات بمليارات اليورو، وقال مايس:" للأسف لا يسعني سوى أن أؤكد مرة أخرى على أن التجهيزات المادية للقوات البرية قياسا إلى المهام الموكلة إليها اعتبارا من عام 2025 هي أكثر من هامشية وستظل تعاني في المستقبل من نقص التمويل رغم كل الجهود الإيجابية"، وأعرب مايس عن اعتقاده بأن الغطاء المتوافر للقوات البرية ضئيل للغاية.

واقتبست المجلة من خطاب مايس القول إن نسبة تجهيز الجيش من كل فئات المعدات لا تتعدى 60% فقط "من الفئة ألف مثل قطع المدفعية إلى الفئة ياء مثل الخيام العسكرية"، وأردف أن إقامة وحدة كبيرة جديدة بدون استثمارات إضافية من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض هذه النسبة إلى 55%.

وذكر مايس أن التجهيزات المادية للواء الجديد المخصص لليتوانيا لم تظهر حتى الآن في بيانات تكاليف وزارة الدفاع الألمانية للسنوات المقبلة.

كانت ألمانيا تعهدت لليتوانيا بنشر ما يصل إلى 5000 جندي بشكل دائم في الجمهورية السوفيتية السابقة، ومن المنتظر أن يصبح اللواء جاهزا للعمل بحلول عام 2027.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أعلن خلال زيارة لليتوانيا قبل عيد الميلاد إن برلين تدرس حاليا الحاجة إلى توفير مواد إضافية.