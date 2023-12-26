شعبة الصيادلة تطالب بكتابة الأدوية في الروشتات الطبية بالاسم العلمي

دعا الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، الدكتور خالد عبد الغفار ‏وزير الصحة والسكان؛ إلى إصدار قرار وزاري ينص على كتابة الوصفات الطبية للمريض ‏بالاسم العلمي.‏

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع ‏عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن الإقدام على تلك الخطوة من شأنها أن تقضي على ‏المشكلة الحالية بشأن نقص بعض الأسماء التجارية لأصناف دوائية بالسوق.‏

ونوه أن القرار سيكون إلزاميا على الأطباء، متسائلا: «ما المانع أن نبدأ من الآن؟ خاصة وأن ‏كتابة الاسم العلمي يطبق داخل منظومة التأمين الصحي الشامل للدولة».‏

وأوضح أن صناعة الدواء المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية، ‏مستشهدا على ذلك بحصول مصر على حق تصنيع لقاحات كورونا داخل الشرق الأوسط.‏

وشدد رئيس لجنة التصنيع الدوائي، على ضرورة تعزيز الثقة في صناعة الدواء المصرية، قائلا: ‏‏«الصناعة المصرية أفضل صناعة وبأعلى المقاييس العالمية، لكن للأسف أحيانا نحن من نضرب ‏صناعتنا بأيدينا!».‏