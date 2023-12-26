شعبة الصيادلة تطالب بكتابة الأدوية في الروشتات الطبية بالاسم العلمي

دعا الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان؛ إلى إصدار قرار وزاري ينص على كتابة الوصفات الطبية للمريض بالاسم العلمي.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن الإقدام على تلك الخطوة من شأنها أن تقضي على المشكلة الحالية بشأن نقص بعض الأسماء التجارية لأصناف دوائية بالسوق.
ونوه أن القرار سيكون إلزاميا على الأطباء، متسائلا: «ما المانع أن نبدأ من الآن؟ خاصة وأن كتابة الاسم العلمي يطبق داخل منظومة التأمين الصحي الشامل للدولة».
وأوضح أن صناعة الدواء المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية، مستشهدا على ذلك بحصول مصر على حق تصنيع لقاحات كورونا داخل الشرق الأوسط.
وشدد رئيس لجنة التصنيع الدوائي، على ضرورة تعزيز الثقة في صناعة الدواء المصرية، قائلا: «الصناعة المصرية أفضل صناعة وبأعلى المقاييس العالمية، لكن للأسف أحيانا نحن من نضرب صناعتنا بأيدينا!».