رئيس أساقفة كانتربري: سماء بيت لحم مليئة بالخوف والعنف يحاصرنا

استخدم رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، خطبته يوم عيد الميلاد في بريطانيا لتسليط الضوء على معاداة السامية ومعاناة الأطفال المحاصرين في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال رئيس الأساقفة إن "سماء بيت لحم مليئة بالخوف بدلا من الملائكة والمجد"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتحدث ويلبي أيضا عن اضطرار الأطفال في بريطانيا إلى "إخفاء هويتهم اليهودية في طريقهم إلى المدرسة" خوفا من "الخطيئة الفظيعة القديمة المتمثلة في معاداة السامية".

وفي إشارة إلى أوكرانيا والسودان وجنوب السودان، قال رئيس الأساقفة: "في جميع أنحاء العالم، نحن محاصرون بالعنف".