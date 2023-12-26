الغرف التجارية: انخفاض سعر السكر لأقل من 25 جنيها بنهاية يناير

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، إن السكر سلعة أساسية وعنصر مهم في ميزانية المستهلك.

وأضاف خلال مداخلة عبر «زووم»، لبرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن الحكومة أطلقت مبادرة خفض الأسعار في شهر أكتوبر، ولكن نظرا للحرب على غزة والظروف الاقتصادية العالمية، ما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، معقبا: «توافر السلع بالأسواق واختلاف أسعار، أرحم من ارتفاع أسعارها وعدم وفرتها».

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على حل المشكلة، إلى جانب محاولة الغرف التجارية لبحث المشكلات المتعلقة بزيادة أسعار السلع، أو نقص الكمية المعروضة منها بالأسواق وموافاة الحكومة بذلك، موضحا أن سعر كيلو السكر ارتفع خلال الفترة القليلة الماضية بشكل ملحوظ، حتى وصل إلى 60 جنيها ببعض الأماكن بالإضافة إلى عدم توفره.

وأشار إلى الجهود التي بذلته وزارة التموين، من خلال منعها تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وضخ من 150 إلى 200 ألف طن سكر بالأسواق، وإضافة 2 كيلو سكر على البطاقة التموينية، مؤكدا أن سعر كيلو السكر سينخفض عن 25 جنيها للكيلو مع نهاية شهر يناير.

وذكر أن اقتراب موسم حصاد البنجر والقصب، سيساهم في تعزيز استقرار أسعار السكر بالسوق، موضحا أن هناك أسبابا لزيادة السعر، حيث يبلغ الاستهلاك المحلي بنسبة 85% ويجري استيراد من 10 إلى 15% لتغطية الاستهلاك.