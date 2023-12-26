الجيش الإسرائيلي: عشرات الطائرات قصفت أكثر من 100 هدف في غزة

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قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن عشرات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية قصفت أكثر من 100 هدف في غزة.

وأضاف الجيش أن "من بين الأهداف فتحات أنفاق ومنشآت عسكرية تستخدمها حركة حماس".

وقال الجيش إنه "تم القضاء على خلية إرهابية في جابليا خلال الليل، حاولت زرع متفجرات بالقرب من دبابة إسرائيلية"، مضيفا أن "القوات البرية استهدفت المقاتلين قبل أن تقتلهم طائرة مقاتلة".

لم يتسن التأكد بصورة مستقلة من هذه التصريحات.

وقد كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته ضد حماس عقب أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة ميدانية لقطاع غزة إن إسرائيل "سوف تكثف من الأعمال القتالية خلال الأيام المقبلة".