سحب كثيفة من الضباب تشل حركة الطرق السريعة في باكستان

خيمت على الطرق السريعة في باكستان، التي عادة ما تكون نشطة، سحب من الضباب الكثيف على نحو غير متوقع اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى شلل في مظاهر الحياة.

وفي الوقت الذى تشتد فيه قبضة الشتاء القارس، تغطي الشبورة المائية الطرق الرئيسية عبر البلاد لينخفض مستوى الرؤية مما يسبب تعطلا وتعديلا للمسارات، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشييتد برس أوف باكستان".

وقال مسئول العلاقات العامة في هيئة مراقبة الطرق السريعة الوطنية في باكستان اليوم، إن الضباب جعل الرؤية صعبة على المسافرين، مما أدى إلى إغلاق طرق وإدخال تعديلات على مسارات مما يتطلب درجة عالية من الانتباه.

وفيما يتواصل انتشار الضباب على الطرق السريعة بباكستان، حثت السلطات المسافرين على توخي الحذر والتخطيط لسلوك طرق بديلة والاستمرار في الاطلاع على مستجدات ظروف الطرق.