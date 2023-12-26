 إندونيسيا: مرفق الإسعاف يستعد لتأمين مهرجان رأس السنة في جاكرتا - بوابة الشروق
الأربعاء 27 ديسمبر 2023 12:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إندونيسيا: مرفق الإسعاف يستعد لتأمين مهرجان رأس السنة في جاكرتا

جاكرتا (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 11:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 11:56 م

استعد مرفق الإسعاف في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بتجهيز سيارات إسعاف ومراكز للخدمات الصحية قرب 11 منصة ستستضيف مهرجان "مالام مودا مودي" الشبابى عشية رأس السنة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم الثلاثاء.

وقالت آني روسبيتاواتي رئيسة خدمة الصحة في جاكرتا اليوم: "إذا تطلب الأمر، سنقدم الخدمات الطبية. سنرسل سيارات إسعاف ونجهز مواقع طبية للمهرجان".

وذكرت أن كل موقع طبي سيضم أطباء وممرضين على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات المطلوبة خلال احتفالات رأس السنة.

وأرسلت خدمة الصحة في جاكرتا 88 فردا و16 سيارة إسعاف إلى عدة مواقع بالعاصمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك