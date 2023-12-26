إندونيسيا: مرفق الإسعاف يستعد لتأمين مهرجان رأس السنة في جاكرتا

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استعد مرفق الإسعاف في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بتجهيز سيارات إسعاف ومراكز للخدمات الصحية قرب 11 منصة ستستضيف مهرجان "مالام مودا مودي" الشبابى عشية رأس السنة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم الثلاثاء.

وقالت آني روسبيتاواتي رئيسة خدمة الصحة في جاكرتا اليوم: "إذا تطلب الأمر، سنقدم الخدمات الطبية. سنرسل سيارات إسعاف ونجهز مواقع طبية للمهرجان".

وذكرت أن كل موقع طبي سيضم أطباء وممرضين على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات المطلوبة خلال احتفالات رأس السنة.

وأرسلت خدمة الصحة في جاكرتا 88 فردا و16 سيارة إسعاف إلى عدة مواقع بالعاصمة.