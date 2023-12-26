مقتل العشرات إثر هجمات على قرى نيجيرية عشية عيد الميلاد

ذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء، أن مسلحين قتلوا حوالي 100 شخص في هجمات خلال عشية عيد الميلاد في قرى مسيحية في نيجيريا، ويشير بعض المسئولين إلى أن حصيلة القتلى أكبر من ذلك.

وكان ما إجماليه 15 قرية بولاية بلاتو بوسط البلاد هدفا للهجمات المنسقة التي وقعت في ساعة متأخرة من أمس الأول الأحد.

وقال ألفريد ألابو المتحدث باسم شرطة الولاية، إن ما يربو على 79 شخصا لقوا حتفهم في 12 منطقة في منطقة حكومة بوكوس المحلية، فضلًا عن مقتل 17 شخصا آخرين في منطقة حكومة باركين- لادي المحلية.

لكن ديكسون تشولوم، وهو نائب برلماني في منطقة باركين- لادي، أشار اليوم الثلاثاء إلى مقتل 50 شخصا إثر الهجمات في تلك المنطقة وحدها.

وذكر مانداي كاسا، رئيس منطقة حكومة بوكوس المحلية للصحفيين أن 113 شخصا قتلوا هناك.

ويشار إلى أن معظم الضحايا من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 300 شخص.

ووفقا للشرطة، أحرق منفذو الهجمات، الذين لم يتم تحديد هويتهم بعد، منازل وسيارات ودراجات نارية.

واتهم سكان المناطق ذات الأغلبية المسيحية رعاة ماشية مسلمين من قبائل فولاني بشن الهجمات.