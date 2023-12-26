مقتل 5 أشخاص على الأقل في حريق بنزل في رومانيا

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لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم في حريق بنزل في رومانيا، حسبما ذكرت السلطات اليوم الثلاثاء.

وتمكن رجال الإطفاء حتى الآن من انتشال جثث أربعة أشخاص بالغين وطفل واحد من المبنى المحترق بالكامل، حسبما ذكر موقع "هوتنيوز دوت آر أو"، نقلا عن سلطات الحماية المدنية الرومانية.

وتردد اليوم الثلاثاء، أنه لا يزال هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

ولم يتضح في البداية سبب الحريق الذي اندلع صباح اليوم الثلاثاء، في نزل في توهاني في وادي "براهوفا فالي" على مسافة 100 كيلومتر شمال بوخارست.

وتمكن ثمانية عشر شخصا يقيمون في النزل من الفرار من ألسنة اللهب.

وقالت سلطات الحماية المدنية إنه تبين أنه ليس لدى النزل ترخيص ساري المفعول للسلامة من الحرائق.