بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد استهدافها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة بقذائف «الياسين 105».



ونشرت القسام، مقطع فيديو يظهر مشاهد استهداف آليات الاحتلال المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة بقذائف الياسين 105.

كتائب القسام تبث صورا لما قالت إنه استهداف لآليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع #غزة بقذائف "الياسين 105"#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/tf3M8Kp87B — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 26, 2023

واليوم الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان غمار اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.



فما أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20915 شهيدا، والجرحى إلى 54918 منذ السابع من أكتوبر الماضي.