تبون: الجزائر لن تتخلى عن الدول الضعيفة وموقفنا واضح من القضية الفلسطينية

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية، مؤكدا أن الجزائر ستواصل الدفاع بشراسة عن مبادئ ثورتها التحريرية ولن تتخلى عن الدول الضعيفة.

في خطاب وجهه للأمة في ختام أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه اليوم الاثنين: " صوت الجزائر أصبح مسموعا في كل المحافل الدولية وسنواصل الدفاع بشراسة عن مبادئ ثورتنا التحريرية المجيدة ولن نتخل عن الدول الضعيفة".

وأكد تبون، أن الجزائر "مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، موقفنا من القضية الفلسطينية واضح ولن نتخلى عنه".

وشدد رئيس الجزائر على أن قضية الصحراء الغربية، هي " قضية تصفية استعمار، وهو ليس كرها في أشقائنا المغاربة، لأن هذا الملف لا يزال مطروحا على مستوى لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة".

وتوجه تبون، بالشكر لـ 184 دولة التي صوتت لصالح الجزائر لتولي منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة، معتبرا أن هذا "الإجماع الدولي يشرف الجزائر التي ستقوم بدورها لصالح البلدان الافريقية والعربية وكل الأشقاء".