أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال الشهر الماضي؛ مما يتيح للبنك المركزي فرصة للإبقاء على السياسة النقدية المرنة في الشهر المقبل لدعم الاقتصاد.

وبحسب البيانات الحكومية تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 3.2% سنويا، وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم بعد تسجيل 3.3% خلال أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان مشترك صادر عن مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) ووزارة التجارة والصناعة السنغافورية، تراجع معدل التضخم الأساسي خلال الشهر الماضي نتيجة انخفاض معدل تضخم أسعار التجزئة، والغذاء والكهرباء والغاز.

يذكر أن معدل التضخم الأساسي في سنغافورة يستبعد أسعار وسائل النقل الخاصة والترفيه.

ومن المقرر أن تعقد مؤسسة النقد اجتماعها الدوري في الشهر المقبل لمراجعة السياسة النقدية.

وفي الشهر الماضي، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السنغافوري ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق وبمتوسط توقعات المحللين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي بنسبة 4.7% سنويا مقابل 4.1% خلال سبتمبر الماضي في حين كان متوسط التوقعات 4.5% سنويا.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.2%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء بنسبة 3.3% خلال الشهر الماضي مقابل 3% خلال الشهر السابق، و3% وفقا لمتوسط توقعات المحللين.