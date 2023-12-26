مودي يشيد بدور السيخ في تطوير الهند

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن معلمي السيخ علموا الهنود الحياة من أجل مجد أرضهم، حيث كانوا مصدر إلهام لجعل البلاد أفضل وأكثر تطورا.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية، عن مودي قوله في فعالية فير بال ديواس" لإحياء ذكرى استشهاد اثنين من أبناء جورو جوبيند سينج، إن تضحياتهما لا يتم تداولها في الهند فقط ولكن على مستوى العالم أيضا عبر برامج في دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال مودي، إن حكومته لديها رؤية واضحة وخارطة طريق لتحقيق الأحلام غير المحدودة لشباب الهند، بغض النظر عن المنطقة والمجتمع الذي ولدوا فيه.

وأضاف أن سياسة الحكومة واضحة ولا عيب في نواياها، مشيرا إلى الزيادة في حجم الاقتصاد الهندي.

ويشار إلى أن المعلم جورو سينج جي هو السيد العاشر من المعلمين السيخ الأحد عشر وكان محاربا وشاعرا وفيلسوفا وبعد إعدام والده تولى خلافته كقائد للسيخ ومات أبناؤه الأربعة خلال حياته، اثنان في معركة فيما أعدم الحاكم المغولي وزير خان الاثنين الآخرين.