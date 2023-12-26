رئيس الوزراء الأوكراني يقترح قانونين جديدين لتنظيم عملية التعبئة

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طرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اثنين من مشروعات القوانين الجديدة تمت صياغتهما لتسهيل تجنيد جنود جدد تحتاجهم الجبهة بصفة عاجلة.

ووفقا لأحد المشروعين اللذين تم نشرهما الليلة الماضية فإنه يتعين "تحسين" إجراءات التعبئة نظرا لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء ذلك بعدما دعا الجيش الأوكراني إلى تعزيز خطوط الجبهة.

وبحسب التشريع الجديد، سيتم خفض الحد الأدنى لسن قوات الاحتياط من 27 إلى 25 عاما، مما سيتيح للجيش ضم دفعتين إضافيتين، قد يفوق عدد أفرادهما 400 ألف شاب، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة فحص من تم اعتبارهم غير لائقين من قبل.

وسيتعين مستقبلا، إدخال بيانات الأوكرانيين بين سن 18 و60 عاما الذين يعتبرون في سن الخدمة العسكرية في سجلات الجيش وتحديث بياناتهم بانتظام.

ويشدد مشروع القانون الثاني عقوبات على عدم تقديم المعلومات في السجلات العسكرية.

كما يُعاقب على تجاهل الاستدعاءات بالسجن بدلا من الغرامة.

وقد يخضع من لا يلتزم بلوائح التسجيل لمصادرة السيارات وتجميد الحسابات البنكية وحظر الحصول على قروض.