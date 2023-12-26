 الرئيس الفلسطيني: نطالب بوقف القتال منذ 8 أكتوبر.. وحجم المساعدات لا يلبي الاحتياجات - بوابة الشروق
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الرئيس الفلسطيني: نطالب بوقف القتال منذ 8 أكتوبر.. وحجم المساعدات لا يلبي الاحتياجات

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 11:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 11:08 م

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ السلطة تطالب بوقف القتال منذ الثامن من أكتوبر الماضي (اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى).

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، وعُرضت مساء الثلاثاء، أن المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة لا تكفي لسد الاحتياجات في القطاع.

وأشار إلى أن السلطة مارست ضغوطا لنقل المساعدات من خلال معبر كرم أبو سالم (تسيطر عليه إسرائيل)، موضحا أنّ مصر قدمت دعما كبيرا في هذا المسار بجانب جهود إدخال المساعدات عبر معبر رفح.

وشدّد على ضرورة منع هجرة الفلسطيني خارج وطنه، موضحا أن ما يجري حاليا هو عملية نزوح داخلي في محاولة لتفادي النيران الإسرائيلية.

ونبّه بأن الاحتلال الإسرائيلي يدفع الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، وصولا إلى محافظة رفح، بهدف دفع الفلسطينيين نحو سيناء.


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