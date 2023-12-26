أوقاف الإسكندرية تعقد مقارئ لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام

قال الشيخ سلامة عبدالرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، إن المديرية تبذل جهودًا غير مسبوقة، في مجال نشر الدين الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة منها، المقارئ النموذجية والمقارئ القرآنية للأعضاء والمقارئ القرآنية للأئمة والمقارئ القرآنية للواعظات والمقارئ القرآنية للجمهور، ومقارئ السيدات ومجالس الإقراء، ومقارئ الأصوات الحسنة.

وأكد «نجم»، في تصريح له الاثنين، أن المقارئ تأتى في إطار تلبية طموحات الجمهور التي تتعلق بالقرآن والدعوة والدعاة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

ولفت إلى أن المقارئ تمت في مساجد، سيدي بشر بالمنتزه، المندرة البحري بالمنتزه، والكبير قرية ١ببرج العرب، وأنس بن مالك عزبة إبراهيم صالح في العامرية ثان، والفضيلة بالرمل، وخليفة بالرمل، وحاتم بشرق وسيدي جابر بشرق والميري كرموز بغرب، والقصبجي بوسط، والنبي دانيال بوسط، والبوصيري بالجمرك، وأبوالعباس بالجمرك، والإخلاص بالعامرية أول، ومحمد موسي بالعجمى والدخيلة، وأبيس ٤ / ٧ بمحرم بك، والإسراء والهدى بمحرم بك.