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كشف هيثم عرابي، مدير تعاقدات فريق مودرن فيوتشر، حقيقة توقيع عمر كمال عبد الواحد، للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وارتبط اسم عمر كمال عبد الواحد بالانتقال للأهلي بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع فيوتشر في بطولة الدوري والكونفدرالية، فضلا عن أداءه الجيد مع منتخب مصر.

وقال هيثم عرابي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "عمر كمال عبد الواحد لم يسافر إلى مصر للتوقيع للأهلي هذا خطأ شائع، هو ذهب بسبب الإصابة وزيارة الطبيب المعالج له".

وأضاف: "في فجر يوم المباراة اشتكى من إصابة وتوجهنا إلى المستشفى مباشرة الساعة 2 فجرا، ومبدئيا يعاني من مزق من الدرجة الثانية".

وأكمل: "عمر دائما يتحمل المسؤولية ووصوله لدرجة الشكوى وعدم خوضه لمباراة بيراميدز تعني أنه بالفعل مصاب ولا يستطيع اللعب".

واختتم: "الطبيب في مصر سيعطي النتيجة الصحيحة والنهائية لإصابته ومدة غيابه بناء على الفحوصات التي سيجريها، ولذلك سفره لمصر ليس لديه أي علاقة بالانتقال إلى الأهلي".