مستشار رئيس فلسطين: قرار مجلس الأمن لم يغير شيئا عن الكارثة الإنسانية في غزة

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الكارثة الإنسانية قطاع غزة لم يشهد أي تغيير رغم قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص إدخال المساعدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه لا توجد أي استجابة من إسرائيل كما أنّ الوضع الميداني وكذلك الإنساني لم يشهدا أي تغير.

وأشار إلى أن آلاف المواطنين غادروا منازلهم اليوم الثلاثاء بالمحافظة الوسطى تحت النيران، مؤكدا أن الاحتلال توعد هؤلاء المواطنين حال لم يتركوها.

ونوه بأنّ ليلة الأمس كانت شديدة الصعوبة على مناطق مخيم البريج ومخيم النصيرات ومخيم المغازي، مؤكدا أن المواطنين نزحوا دون أن يعرفوا وجهتهم.

ولفت إلى أن هؤلاء المواطنين لا يوجد أي مأوى لهم، كما أن الخيام التي يمكن أن تؤويهم بشكل أو بآخر غير متوفرة من الأساس.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد نحو 21 ألف مواطن، وإصابة نحو 54 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

وكان مجلس الأمن، قد صوت لصالح مشروع قرار بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بأغلبية 13 صوتا، وامتناع عضوين عن التصويت، وكان ذلك يوم الجمعة الماضي.

ويدعو القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.