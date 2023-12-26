أبرشيات الكنيسة الكاثوليكية الألمانية تخضع لتحقيق مستقل بشأن مزاعم الانتهاكات



تخضع جميع أبرشيات الكنيسة الكاثوليكية الألمانية البالغ عددها 27 أبرشية حاليا لتحقيق مستقل بشأن مزاعم الانتهاكات.

وقال الأسقف ستيفان أكرمان، من ترير، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن فضيحة الانتهاكات ستبقي اللجان القائمة مشغولة لسنوات قادمة. ومن المتوقع أن يكتمل عملها المكثف بحلول نهاية العقد الجاري.

وينصب تركيز التحقيق في المقام الأول على كيفية تعامل المسئولين مع حالات سوء المعاملة التي تم الكشف عنها. وقال أكرمان إن أبرشية ترير تتوقع تقريرا نهائيا بحلول عام 2027 على أبعد تقدير.

وقال: "سيستمر توثيق الإخفاقات". كما سيتم التدقيق في الفترة التي قضاها في منصبه من قبل اللجنة. واعترف بارتكاب أخطاء أيضا خلال فترة ولايته وقال إنه اعتذر.

وأشار إلى أنه ربما كانت هناك إخفاقات من منظور اليوم لم يتم الاعتراف بها في ذلك الوقت.

ويشغل أكرمان منصب أسقف ترير منذ عام 2009.

وأصبح أكرمان معروفا على الصعيد الوطني في أوائل عام 2010 عندما تم تعيينه مفوضا لمؤتمر الأساقفة الألمان لقضايا الاعتداء الجنسي بعد الكشف عن فضيحة الاعتداء في الكنيسة الكاثوليكية. وتخلى عن المنصب في خريف عام 2022.