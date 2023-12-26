 أبرشيات الكنيسة الكاثوليكية الألمانية تخضع لتحقيق مستقل بشأن مزاعم الانتهاكات - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 10:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أبرشيات الكنيسة الكاثوليكية الألمانية تخضع لتحقيق مستقل بشأن مزاعم الانتهاكات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 10:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 10:43 ص


تخضع جميع أبرشيات الكنيسة الكاثوليكية الألمانية البالغ عددها 27 أبرشية حاليا لتحقيق مستقل بشأن مزاعم الانتهاكات.

وقال الأسقف ستيفان أكرمان، من ترير، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن فضيحة الانتهاكات ستبقي اللجان القائمة مشغولة لسنوات قادمة. ومن المتوقع أن يكتمل عملها المكثف بحلول نهاية العقد الجاري.

وينصب تركيز التحقيق في المقام الأول على كيفية تعامل المسئولين مع حالات سوء المعاملة التي تم الكشف عنها. وقال أكرمان إن أبرشية ترير تتوقع تقريرا نهائيا بحلول عام 2027 على أبعد تقدير.

وقال: "سيستمر توثيق الإخفاقات". كما سيتم التدقيق في الفترة التي قضاها في منصبه من قبل اللجنة. واعترف بارتكاب أخطاء أيضا خلال فترة ولايته وقال إنه اعتذر.

وأشار إلى أنه ربما كانت هناك إخفاقات من منظور اليوم لم يتم الاعتراف بها في ذلك الوقت.

ويشغل أكرمان منصب أسقف ترير منذ عام 2009.

وأصبح أكرمان معروفا على الصعيد الوطني في أوائل عام 2010 عندما تم تعيينه مفوضا لمؤتمر الأساقفة الألمان لقضايا الاعتداء الجنسي بعد الكشف عن فضيحة الاعتداء في الكنيسة الكاثوليكية. وتخلى عن المنصب في خريف عام 2022.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك