الغرف التجارية: تراجع مبيعات السيارات محليا إلى 90 ألفا خلال 2023

كشف منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع إجمالي مبيعات السيارات بالسوق المحلي إلى نحو 90 ألف سيارة خلال العام الجاري 2023 قياسا بـ 150 ألفا بالعام المنصرم 2022.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة قناة «المحور» مساء الإثنين، إلى تسجيل إجمالي المبيعات قبل عام 2020؛ قرابة 350 ألف سيارة، مرجعا ذلك إلى توقف العملية الاستيرادية والركود التضخمي؛ نتيجة الارتفاع الهائل في الأسعار.

ولفت إلى انخفاض معدلات الطلب على عمليات الشراء مؤخرا؛ نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل إلى جانب انخفاض حجم المعروض بالسوق؛ نتيجة صعود الأسعار بسبب ارتفاع قيمة الدولار.

وتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في قطاع السيارات، لا سيما خلال النصف الأول من العام المقبل، موضحا أن تراجع أسعار السيارات يتوقف على فتح الاعتمادات المستندية أمام استيراد السيارات.

وأضاف أن فتح الباب أمام الاستيراد من شأنه أن يخلق التنافسية التي تسهم بدورها في تراجع الأسعار، موضحا أن السماح باستيراد المستعمل من الخارج سينعكس بالإيجاب على انخفاض أسعار الموديلات الجديدة.