 إنقاذ 54 مهاجرا غير شرعي بعد غرق مركبهم شمال لبنان - بوابة الشروق
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إنقاذ 54 مهاجرا غير شرعي بعد غرق مركبهم شمال لبنان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 1:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 1:01 م

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 54 شخصًا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب تعرض للغرق قبالة شاطئ العريضة أقصى شمال البلاد.

وقالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، إن معلومات توافرت عن تعرض مركب للغرق قبالة شاطئ العريضة أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية.

وأضافت أن دورية من القوات البحرية في الجيش تمكنت من إنقاذ 54 شخصًا بينهم نساء وأطفال جميعهم من التابعية السورية، كانوا على متنه، لافتة إلى أن الجيش عمل على إسعافهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني.

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