النصر يتسلح بالقوة الضاربة أمام الاتحاد

يعتزم البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر، الدفع بقوته الهجومية الضاربة خلال لقاء الفريق ضد مضيفه الاتحاد، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وفقا لتقرير صحفي اليوم الثلاثاء.

ويحل النصر ضيفا على اتحاد جدة اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17 للدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وذكر الموقع الألكتروني الرسمي لصحيفة (الرياضية) السعودية اليوم أن كاسترو استقر على الدفع بالحارس نواف العقيدي، وفي الدفاع البرازيلي أليكس تيليس والإسباني إيمريك لابورت والسعوديين علي لاجامي وسلطان الغنام.

وفي خط الوسط، سيتواجد الإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزفيتش والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، وفي الهجوم الثلاثي البرازيلي أندرسون تاليسكا والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريسيتانو رونالدو.

أضاف المصدر ذاته أن الاتحاد تأكد من قدرة زكريا هوساوي، الظهير الأيسر في الاتحاد، على المشاركة بصفة أساسية أمام النصر بعد جاهزيته البدنية والفنية، إلى جانب حسن كادش والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وأوضحت الصحيفة أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، استدعى عبد الرحمن العبود لقائمة الفريق استعدادًا لمواجهة النصر، وينتظر أن يحدد في الاجتماع الفني، اليوم، مسألة مشاركته من عدمها.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي حاليا برصيد 40 نقطة، بعد خوضه 17 لقاء، بفارق 10 نقاط خلف الهلال (المتصدر)، الذي لعب 18 مباراة في المسابقة.

في المقابل، يحتل اتحاد جدة، الذي يعاني من النتائج المهتزة في الفترة الأخيرة، المركز السادس برصيد 28 نقطة.