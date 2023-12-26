كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، عن رفض مصر الانضمام إلى التحالف الدولي «حارس الازدهار»؛ للتصدي لهجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر، قائلا: «مصر ترفض تماما الانضمام إلى أية تحالفات أو تقيم قواعد عسكرية».

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن جماعة الحوثي لا تستهدف من هجماتها العسكرية سوى السفن الإسرائيلية، معقبا: «الحوثيون لا يقصدوا مصر أو أية دولة أخرى غير إسرائيل».

ولفت إلى انسحاب بعض الدول الغربية من التحالف بعد إعلان الولايات المتحدة عن انضمام 20 دولة بسبب رفضها حماية إسرائيل تحت ذريعة تأمين حركة التجارة الدولية والنقل البحري.

وأشار إلى إعلان شركة «ميرسك» الدنماركية إضافة إلى نحو 6 شركات أخرى عن تغيير مسار إبحارها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من المرور بقناة السويس؛ بسبب الهجمات الحوثية على السفن.

ونوه إلى انعكاس ذلك على تحول 40 % من حجم التجارة العالمية إلى طريق رأس الرجاء الصالح، لافتا إلى استيلاء جماعة الحوثي على سفينة يملكها إسرائيلي خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن استهداف سفينتين بالأمس.