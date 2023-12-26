وزيرة المالية الهندية تقيم أضرار الفيضانات بإحدى مقاطعات ولاية تاميل نادو

زارت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان مقاطعة توتوكودي بولاية تاميل نادو، اليوم الثلاثاء، وشرعت في تقييم أثر الفيضانات في أنحاء عديدة، حسبما ذكرت صحيفة "نيو إنديان إكسبريس".

وتلقت الوزيرة خلال الزيارة مذكرة من 72 صفحة من حكومة ولاية تاميل نادو تؤكد على الحاجة الملحة للحصول على أموال من الحكومة الاتحادية من أجل جهود الاستجابة والإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق التي اجتاحتها الأمطار في الولاية.

وترأست سيترامان اجتماع مراجعة بشأن وضع الفيضانات حضره وزير الدولة الاتحادى بوزارة المصايد إل. موروجان ووزير المالية في ولاية تاميل نادو ثانجام ثيناراسو، وراجعت الخطوات التي اتخذتها مختلف الهيئات.