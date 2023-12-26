الاستغلال الأمثل لمصادر المياه وكيفية الحفاظ عليها رؤية شرعية في ندوة لأوقاف مطروح

شهد مسجد التقوى بإدارة أوقاف غرب مطروح، ندوة علمية بعنوان الاستغلال الأمثل لمصادر المياه وكيفية الحفاظ عليها رؤية شرعية، بمسجد التقوى.

جاء ذلك بحضور الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح والمهندس حسين مفتاح السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح المهندس محمود الأمير مدير مركز البحوث التطبيقية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمركز بحوث الصحراء والمستشار العلمي لمحافظ مطروح، وقيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية.

تناولت الندوة نعمة الماء والدعوة لاستثمار ماء المطر في حفر ملايين الآبار لاستخدامها في زراعة القمح والشعير والزيتون والتين وزيادة الثروة الحيوانية في ظل صعوبات اقتصادية يمر بها العالم نتيجة الحروب والكوارث.

وأضاف وكيل وزارة أوقاف مطروح، أنه ينبغي أن ألا تقتصر الجهود في حفر الآبار على الدولة بل ينبغي أن يشارك القادرون والجمعيات وغيرهم فالوطن ليبنى يحتاج تضافر الجهود مجتمعة.

ووجه السادة الأئمة لدعوة لذلك عبر منابرهم باعتبار ذلك من الصدقات الجارية.

وأشار سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، إلى فقر المحافظة لمصادر المياه بحكم طبيعتها الصحراوية إلا أن جهود المحافظة لا تكل عن توفير المياه سواء بإنشاء محطات التحلية أوحفر الآبار لتجميع مياه الأمطار حتى ينتفع بها أهل الصحراء في طعامهم وشرابهم ورعاية دوابهم وزراعتهم التى لا تزهو ولا تترعرع إلا على هذه المياه الطاهرة، فالمحافظة لا تدخر جهدا في رعاية المواطنين، وتلبية احتياجاتهم من المياه ولكن على المواطن الحذر كل الحذر من إهدار هذه النعمة وإلا ففد يعاقب بسبلبها.

وأكد مدير مشروع التنمية المستدامة بمطروح أن مصادر المياه في المحافظة؛ تعتمد على ثلاثة مصادر المياه السطحية والمياه الجوفية بسيوة، ومياه الأمطار ومركز التنمية المستدامة معنى بحصاد مياه الأمطار بتوفير الآبار لاستخدامها الأمثل في الاستخدام الآدمي والحيواني والزراعي، والذي يعتمد اعتمادا كليا في مطروح على مياه الأمطار تلك المياه التي كما تحتاج إلى الاستخدام الأمثل بالحصاد والتخزين المناسب بحفر الآبار وتهيئتها.

وأوصى في نهاية كلمته بأهمية الترشيد وعدم الإسراف في استخدام المياه سواء الاستخدام الأدمي أو الحيواني أو الزراعي فهو واجب ديني وإنساني لا يجوز تغافله.