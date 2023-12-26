قناة أمريكية تزعم: تيك توك يدعم القضية الفلسطينية ويرفض إعلانات إسرائيل

زعمت قناة أمريكية في تحقيق مصغر لها أن موقع "تيك توك" يتحيز للمنشورات المؤيدة لفلسطين، في مقابل رفضه للدعايا الموالية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم توضيح الموقع طبيعة الدعايا الإسرائيلية المخالفة لسياسات "تيك توك".

ونقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن موظفين إسرائيليين بـ"تيك توك" قولهم في عريضة مشتركة: "إن تيك توك يرفض الإعلانات الداعمة لتحرير الأسرى الإسرائيليين من الفلسطينيين، مقابل قبول دعايا التبرعات لأطفال غزة التي يتم السماح بنشرها"، حسب زعمهم.

واتهمت العريضة الإسرائيلية قسم الثقة والأمان في "تيك توك" بتعيين موظفين متحيزين للفلسطينيين، حيث احتوت العريضة على صور من حسابات شخصية لموظفين بالموقع تبدي تعاطفهم مع القضية الفلسطينية.

من جانبه، رد متحدث الموقع على مزاعم قناة فوكس نيوز بتوضيحه أن السياسات التي يتم قبول ورفض الإعلانات من خلالها واحدة، ولا تتحيز لطرف على حساب آخر، مؤكدا أن المقاطع التي تحوي مشاهد عنف والمنشورات المسيسة مرفوضة في الموقع.