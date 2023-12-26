السفير الألماني لدى بريطانيا: الشركات الصغيرة تحملة تبعات بريكست بشكل أكبر

لا تزال عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تثير قلق الاقتصاد على جانبي القناة الإنجليزية، بعد ثلاث سنوات من خروج البلاد من التكتل.

وقال السفير الألماني لدى بريطانيا، ميجيل بيرجر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشركات الصغيرة تحملت تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين تمكنت الشركات الأكبر من التعامل بشكل عام.

وأضاف: "الضحايا الرئيسيون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هم الشركات الأصغر حجما، التي استسلم الكثير منها".

وأوضح أن الشركات الكبرى تعلمت التعامل مع الوضع.

وتشير التقديرات إلى أن التجارة الثنائية قد انخفضت بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، ولم تعد بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير 2020، ضمن أكبر 10 شركاء تجاريين لألمانيا.

ومنذ بداية عام 2021 ، لم تعد بريطانيا جزءا من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو سوقه الداخلية. وأدى الخروج إلى تأخيرات كبيرة في التجارة، لا سيما في البداية.

في المقابل، قال أولريش هوب رئيس غرفة التجارة الألمانية البريطانية في لندن لـ (د.ب.أ) إن الشركات تكيفت إلى حد كبير مع الظروف الجديدة وإن التجارة تنمو.

وأوضح هوب أن هذا كان سببا للأمل في أن جزءا من التراجع الذي أحدثه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم تخفيفه على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن قطاعات مثل الطاقة المتجددة تُظهر إمكانات، مضيفا: "يمكن للخبرة الفنية الألمانية أن تساعد في فتح الإمكانات الكبيرة في أشكال الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة".

لكنه توقع حدوث مشكلات جديدة لمصدري الغذاء في الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تفرض بريطانيا قيودا على استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية بعد عدة تأجيلات.

وقال: "سيشكلون بطبيعة الحال تحديات لهذا القطاع، لكن آثار القواعد الجديدة على النطاق العام للأعمال الألمانية البريطانية محدودة إلى حد ما".

ومع ذلك، توقع يورك ألكسندر فون ماسينباخ من غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا أن تؤدي عمليات التفتيش المتوقعة على البضائع إلى المزيد من الأعمال الإدارية وكذلك التأخير.

كما كانت قواعد الإقامة مشكلة للشركات الألمانية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يجعل إرسال الموظفين المهرة إلى بريطانيا أكثر صعوبة والتحركات طويلة الأجل مكلفة.

وأعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا عن ارتفاع حاد في الدخل المطلوب للسماح للعمال الأجانب بالبقاء، كجزء من التحركات لخفض صافي الهجرة.