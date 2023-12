محمد صلاح يحقق رقما استثنائيا في البريميرليج

حقق محمد صلاح، نجم ليفربول، رقما مميزا في عدد مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» بمشاركته في مباراة بيرنلي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من المسابقة.

تواجد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول أمام بيرنلي ليسجل الدولي المصري مشاركته رقم 250 في البريميرليج منذ انضمامه للدوري الأعرق في العالم من بوابة البلوز تشيلسي.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة لصلاح من مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي وصورة أخرى من مشاركة اليوم أمام بيرنلي، مصحوبة بتعليق:" بالعودة إلى مشاركة محمد صلاح الأولى في البريميرليج.. اليوم يحقق صلاح مشاركته الـ250 في الدوري".

ونجح ليفربول في استعادة صدارة الدوري الإنجليزي بفوز بشق الأنفس على بيرنلي، بثنائية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 42 في صدارة الدوري الإنجليزي وبفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف صاحب الـ 40 نقطة وله مباراة أقل، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز الـ19 «قبل الأخير».

A look back to when we were first introduced to @MoSalah in the Premier League 💭



Today he makes his 250th league appearance! pic.twitter.com/wh1DnjtgaB