كوريا الجنوبية واليابان تناقشان تعزيز التعاون في التقنيات الفضائية والاستراتيجية



ناقشت وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون مع الحكومة اليابانية في مجال التقنيات الفضائية والاستراتيجية، وفقا لما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن نائبة الوزير، جو صونج كيونج، زارت اليابان في الفترة من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، حيث التقت بالأمين العام لمجلس العلوم والتكنولوجيا والابتكار التابع لمجلس الوزراء الياباني، هيروكي ماتسو، وناقشت معه تفاصيل البحوث المشتركة في التقنيات الاستراتيجية بين المعاهد الوطنية في كوريا واليابان.

وخلال الحوار بين الجانبين، اقترحت المسئولة الكورية تعزيز التعاون الثنائي في الرقمنة والتعامل مع الزلازل والوقود النووي المستهلك وغيرها من القضايا، وفي المقابل وافق المسؤول الياباني على ذلك، وقال إنه سيناقش تفاصيل هذه الأمور مع الوزارات ذات الصلة.

كما اتفق المسئولان على تطوير هذه المناقشات إلى إبرام مذكرة للتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

كما زارت المسئولة الكورية أيضا وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وناقشت مع المسئولين هناك سبل تعزيز التعاون في علوم وتكنولوجيا الفضاء، واتفقت مع مدير التعاون الدولي في الوكالة اليابانية، ياسو إيشي، على إجراء تبادلات وإنشاء شبكات بين الجامعات ومعاهد البحوث في البلدين، من أجل تجهيز الأساس اللازم لاستكشاف الفضاء بشكل مشترك.