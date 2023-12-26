الأمين العام للأمم المتحدة: العالم غير مستعد لمواجهة جائحة أخرى

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن العالم ليس مستعدًا بعد لمواجهة جائحة جديدة محتملة.

وقال جوتيريش، بمناسبة اليوم الدولي للتأهب للأوبئة في 27 ديسمبر: "يتعين علينا بذل المزيد من الجهد".

وأضاف جوتيريش، مسترجعا الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، "يجب علينا أن ننبذ الكارثة الأخلاقية والطبية المتمثلة في قيام الدول الغنية بتخزين إمدادات الرعاية الصحية الخاصة بالجائحة والسيطرة عليها، وضمان حصول جميع الأشخاص على وسائل التشخيص والعلاج واللقاحات".

وبمبادرة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تجري المفاوضات في منظمة الصحة العالمية بشأن معاهدة عالمية لمكافحة الجائحة لتحسين التنظيم والاستعداد للجائحة في المستقبل.

ومن المقرر أن يتم اعتماد المعاهدة في "جمعية الصحة العالمية" المقرر عقدها في الفترة من 27 مايو إلى أول يونيو 2024؛ ومع ذلك، فإن المسودة التي تتألف من 30 صفحة لا تزال مثيرة للجدل بشكل كبير.

ومن بين أمور أخرى، ينظم المقترح الحالي مدى سرعة تبادل المعلومات حول مسببات الأمراض الجديدة، ومن ينتج اللقاحات والأدوية وأين وكيف يتم توزيعها.

وحتى لو تم اعتماد المعاهدة في اجتماع منظمة الصحة العالمية، فإنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا صادق عليها عدد كاف من الدول وستكون نافذة فقط في تلك الدول.

وانتقدت الدول الغنية حقيقة أنها ستلتزم بالكشف عن تفاصيل تمويل البحوث، وأنه سيتعين على شركات الأدوية توفير الشفافية في الأسعار.

وينص مشروع المعاهدة أيضا على أن تقوم شركات الأدوية، في حالة ظهور جائحة جديدة، بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للأدوية وتسليم جزء من إنتاجها إلى منظمة الصحة العالمية لتوزيعه.

وتم تقديم مئات الشكاوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا ضد المعاهدة.

وقضت المحكمة بعدم قبول إحدى هذه الشكاوى في سبتمبر الماضي.

ويخشى مقدم الشكوى من أن تصدر منظمة الصحة العالمية توجيهات ملزمة وتتجاوز قرارات الدول ذات السيادة بشأن التدابير الصحية في حالة تفشي الجائحة وحالات الطوارئ الصحية.