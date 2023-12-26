توقعات بتجاوز طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي مليون طلب هذا العام



قالت رئيسة وكالة اللجوء الأوروبية، نينا جريجوري اليوم الثلاثاء، إن إجمالي طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي هذا العام ستتخطى "مليون طلب".

وبعد تسجيل نحو 123 ألف طلب، تم تسجيل أعلى عدد طلبات شهري خلال سبعة أعوام في أكتوبر الماضي. ويبلغ تعداد سكان دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حاليا نحو 450 مليون نسمة.

ولا تتوقع جريجوري، أن يتراجع عدد طالبي اللجوء بصورة كبيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وقالت لمجموعة فونكه الألمانية الإعلامية "العالم حولنا أصبح غير مستقر بصورة متزايدة". وأضافت أنه بذلك لن تتراجع الحاجة للسعي للحصول على الحماية خلال عام 2024 وما بعده.

وأشارت الوكالة إلى تسجيل 937 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولن يصبح الرقم النهائي لعام 2023 متاحا حتى العام المقبل.

ووفقا للمكتب الألماني للهجرة واللاجئين، فإنه تم تقديم نحو 326 ألف طلب لجوء في ألمانيا بحلول نهاية نوفمبر الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 52% مقارنة بأول 11 شهرا من العام الماضي.

ووفقا لوكالة اللجوء الأوروبية، فإن ألمانيا مازالت المقصد الأكثر أهمية لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، يليها فرنسا وإيطاليا.