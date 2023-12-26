طهران: الرئيس الإيراني سيزور تركيا في يناير



أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، عن زيارة رئيس البلاد إلى تركيا في يناير المقبل، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا)، اليوم الثلاثاء.

وكان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، قال خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، هاكان فيدان، إن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيزور أنقرة في المستقبل القريب بدعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين في المستقبل المنظور.

وكان رئيسي قال خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي في الشهر الماضي، إن شعب غزة يجب أن يقرر مستقبل غزة من خلال حماس كحكومة شرعية وقانونية تعتمد على التصويت العام في هذه المنطقة.