لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان التركي تبدأ جلسة تتضمن بحث طلب السويد الانضمام للناتو



بدأت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان التركي، جلسة تتضمن بحث طلب السويد الخاص بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، عن رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان التركي، فؤاد أقطاي، قوله في كلمة ألقاها بالبرلمان، إن "تقييمنا الخاص بانضمام السويد لحلف الناتو، سيأخذ في الاعتبار التأثير الذي قد ينتج عن مشاركة هذه الدولة على مصالحنا الوطنية وأمننا".

وأضاف: "لقد أجرت السويد تعديلات على دستورها وقوانينها، من شأنها أن تسمح لها بأن تكون أكثر فعالية في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب ومنع الأنشطة الإرهابية".

وقال إن السويد "أزالت أشكال الحظر العلنية والخفية" المفروضة على بلادنا.

جدير بالذكر أنه يجب أن تمرر لجنة أقطاي البروتوكول الخاص بانضمام السويد إلى الناتو قبل أن يتم طرحه للتصويت في البرلمان بأكمله، إلا أنه طالب ستوكهولم بأن تقدم أولا خارطة طريق بشأن الكيفية التي تعتزم بها مكافحة الإرهاب.