مجلس الوزراء التايلاندي يوافق على الإبقاء على هدف التضخم عند 1% - 3% في عام 2024

وافق مجلس الوزراء التايلاندي، اليوم الثلاثاء، على الإبقاء على معدل التضخم المستهدف في البلاد بين 1% إلى 3% العام المقبل للحفاظ على استقرار الأسعار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لوزراة المالية اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي ووزارة المالية يتفقان على هذا المعدل المستخدم لتوجيه السياسة النقدية.

وقال البيان، إن هذا المعدل يظل مناسبا للنمو الاقتصادي وتثبيت توقعات التضخم، وإن إبقاءه دون تغيير سيحافظ على الثقة في السياسة النقدية.

ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء التايلاندي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، على رفع الحد الأدنى للأجور اليومية بنسبة 2.37% في المتوسط اعتبارا من أول يناير المقبل.

وأشار رئيس الوزراء سريتا تافسين، إلى احتمالية رفع الأجور مرة أخرى بحلول مارس المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تافسين، القول إن المجلس وافق على الزيادة المقترحة من قبل اللجنة الثلاثية.

يشار إلى أن اللجنة التايلاندية أكدت رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2024 2.37% في المتوسط.

وقالت بلومبرج، إن اللجنة ستعقد اجتماعا في يناير المقبل لبحث حالة الأجور، وإنه قد يتم إقرار زيادة ثانية في مارس المقبل.

ونقلت "بلومبرج" عن تافسين قوله إنه ليس من الضروري رفع الأجور مرة واحدة فقط في السنة، حيث نحتاج إلى البحث عن معدل مناسب وفقا للمناطق والوظائف.