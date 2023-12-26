الحكومة الإسبانية تعتزم تمديد العمل بإجراءات حماية الأسر من التضخم

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تعتزم الحكومة الاسبانية تمديد العمل بإجراءات فرضتها لحماية الأسر من تداعيات ارتفاع معدل التضخم، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، حسبما ذكرت صحيفة إل بايس بدون الإفصاح عن مصدر المعلومات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سوف يتم الموافقة على تمديد العمل بالإجراءات خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الحكومة مازالت تتفاوض بشأن أي من الإجراءات سوف يتم تمديد العمل بها، وقد تتضمن دعما للنقل وبعض الضرائب على الطاقة.

يشار إلى أن الإجراءات الحالية، التي من المقرر أن ينتهى العمل بها في 31 ديسمبر الجاري، تتضمن سلسلة من التخفيضات الضريبية والدعم لتخفيف تأثير التضخم.