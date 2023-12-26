حماس تعلق على أنباء اعتزام الاحتلال الانسحاب من غزة وبناء منطقة عازلة: تكتيك سيفشل

علق القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، على الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عبرية، بشأن اعتزام قوات الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب تدريجيًا من غزة وبناء منطقة عازلة.



وقال في تصريحات لفضائية «العربي»، مساء الثلاثاء، إن «ما يطرحه الاحتلال عن الانسحاب وبناء منطقة عازلة هو تكتيك وسيفشل».



وأشار إلى أن «جيش الاحتلال يحاول تغيير تكتيكاته؛ من أجل بدء التراجع إلى الوراء»، مؤكدًا أن «استمرار المقاومة بكفاءة عالية تكشف فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه».



ولفت إلى أن «الاحتلال رفع سقف أهدافه في غزة»، مشيرًا إلى أن «الواقع يثبت عدم قدرته على تحقيقها».



وذكر أن «الاحتلال يطرح أفكارا للتهدئة على الوسطاء لا ترقى لتضحيات الشعب الفلسطيني»، معقبًا: «هناك أفكار مطروحة لكن لا توجد حتى الآن مبادرة ناضجة حول وقف إطلاق النار».



وعن موقف الولايات المتحدة الأمريكية، عقب: «لا نتوقع من الطرف الداعم للاحتلال أن يدعم شعبنا من أجل إدخال المساعدات».



وقالت القناة «12» العبرية، إن «الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطته واستراتيجيته القتالية في غزة، بعد نحو شهرين من المناورات البرية والقتال العنيف في شمال وجنوب القطاع».



وأضافت في تقرير لها، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطته، بعد إدراكه أن هزيمة حماس لن تتحقق إلا بحرب استنزاف طويلة، قد تستغرق شهرا وربما حتى سنوات».



ولفتت إلى أن «الوصول إلى واقع جديد في غزة، يحتاج حملة سياسية وأخرى اقتصادية، إلى جانب الحملة العسكرية».



وأوضحت القناة أن الخطوة التالية – التي تم الإعداد لها منذ فترة طويلة – تشمل إنشاء منطقة عازلة على بعد كيلومتر واحد من السياج الممتد على طول عشرات الكيلومترات للحدود مع القطاع.



وأشارت إلى أن «القوات ستراقب الحركة على طول المنطقة العازلة؛ لمنع اقتراب عناصر المقاومة أو المدنيين وضمان ألا يشكلوا تهديدًا في المستقبل».