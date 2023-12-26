فريدي البياضي: 11 ألف طبيب قدم استقالته وهاجروا خارج البلاد

كشف النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، عن تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة بمجلس النواب موجها لوزير الصحة، والمتعلق بتأخير حركة نيابات الأطباء سبتمبر 2023.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن هناك حركتين لنيابات الأطباء إحداهما في مارس والأخرى بسبتمبر من كل عام، منوها بأن حركة مارس تأخرت هذا العام حتى شهر يونيو، مع الأخذ في الاعتبار أن حركة سبتمبر لم تخرج حتى اليوم، خاصة وأن العام قارب على الانتهاء.

ولفت إلى أن تأخير حركة نيابات الأطباء من شأنها الإضرار بمستقبل شباب الأطباء، موضحا أن هناك الآلاف من الأطباء الذين يتسربون خارج الوزارة، حيث أظهرت أخر إحصائية من 2019 لـ2022، أن هناك 11 ألف طبيب قدموا استقالتهم من الوزارة، وهاجروا إلى القطاع الخاص أو خارج البلاد وهو ما ينطبق أيضا على طواقم التمريض.

وأشار إلى ضرورة تغيير هذه البيئة الطاردة للأطباء، ومحاولة تهيئة كافة الاحتياجات والتسهيلات للأطباء، نظرا لحاجة الدولة لهم في ظل وجود عجز بالقطاع الصحي الحكومي، مطالبا بسرعة إصدار حركة نيابات الأطباء سبتمبر 2023 وعدم تأجيلها إلى العام المقبل، حفاظا على مستقبل هؤلاء الأطباء.