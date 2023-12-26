عثرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على جثة شخص داخل سيارة اشتعلت فيها النيران في شارع الحاخام يتسحاق بن حنان بمدينة نتانيا، حيث تم العثور على بقايا عبوة ناسفة.

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، أفادت أطقم نجمة داوود الحمراء والمسعفين الإسرائيليين، أنه بعد الانتهاء من عمليات الإطفاء، تم العثور على الجثة داخل السيارة دون أي علامات حياة.

وفحصت شرطة الاحتلال بقايا العبوة الناسفة، إلى جانب مسح الموقع لإزالة أي خطر إضافي، حيث أرسلت العينات إلى مختبرات الطب الشرعي التابعة للشرطة الاحتلال، وفتح تحقيق لفحص الخلفية والملابسات.

وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن سيارة انفجرت في مدينة نتانيا مما أسفر عن مقتل شخص واحد في حادث يتم التعامل معه على أنه «اغتيال محتمل».