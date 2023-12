لوفرين يدافع عن صلاح بعد احتفال الكريسماس: «قلبه طيبا»

دافع ديان لوفرين، لاعب أولمبيك ليون، عن محمد صلاح، زميله السابق في ليفربول، بعد الانتقادات التي تعرض لها الدولي المصري بسبب نشره صورة مع شجرة عيد الميلاد تزامنا مع أعياد مع الكريسماس، مصحوبة برسالة مؤثرة للغاية حول ما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم.

قال لوفرين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" كنت أعلم أن محمد صلاح يتمتع بقلب طيب.. إن وضع شجرة عيد ميلاد في منزله يوضح مدى انفتاح قلبه وعقله لكل واحد منكم".

أضاف لوفرين:" لقد أظهر الحب والمودة للأشخاص الذين ليس لديهم عائلات في لحظات الحرب والكراهية".

أتم لوفرين:" إن حبه وقوته يجعلانه مميزًا دائما، ولهذا يبارك الله فيه.. إنه يعلم أنه يفعل الشيء الصحيح، لذا لا تحكم عليه، وبدلًا من ذلك عليك أن تظهر له الاحترام، حفظ الله يا صلاح".

وكان محمد صلاح قد نشر رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" جاء فيها:" الكريسماس هو وقت تتجمع فيه العائلات، وتحتفل، ولكن مع الحرب الضارية الدائرة في الشرط الأوسط، وبالأخص الدمار في غزة، فإن العام الحالي نستقبل الكريسماس بقلوب حزينة، ونتشارك الألم مع تلك العائلات التي تئن لفقدان ذويها، ومن يحبونهم".

أضاف صلاح: "أرجوكم لا تنسوهم، ولا تعتادوا على مشاهدة معاناتهم، عيد ميلاد مجيد".

من جانبها صحيفة نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، محتوى الرسالة التي نشرها محمد صلاح، والتي أكد من خلالها أن القلب مثقل بالحزن بسبب ما يحدث في الشرق الأوسط وغزة.

أكدت «ميرور» أن محمد صلاح لم يخجل من مناقشة ما يحدث في قطاع غزة، حيث حرص على إبداء رأيه من جديد.

ويعاني قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم منذ 7 أكتوبر الماضي، وهو ما تسبب في استشهاد وإصابة وتشريد الآلاف من الفلسطينيين من أهالي القطاع.

I knew that Mo has a good heart, but putting himself with a post of a Christmas tree in his house, shows how much his heart and mind is open to every one of you dear people. He is showing love and affection for people who have no families in moments of war and hate.