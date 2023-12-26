المتحدث باسم الجيش الفلبيني: لا نحرض على الصراع في بحر الصين الجنوبي

قال المتحدث باسم الجيش الفلبيني، إن الفلبين لا تحرض على الصراع في بحر الصين الجنوبي، كما أنها تعمل على ضمان قانونية أنشطتها في المياه المتنازع عليها.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الكولونيل ميديل اجويلار لشبكة "بي تي في" التلفزيونية الحكومية: "نحن نتبع القانون الدولي، ونحن ننفذ فقط قانونا المحلي، ما يعني حدود مياهنا الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة التي نتمتع فيها بحقوق سيادة و سلطة قضائية".

وجاءت هذه التصريحات ردا على سؤال صحفي بشأن اتهام الصين للفلبين بخرق سيادتها والتواطؤ مع القوى الخارجية لإحداث مشاكل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث القول إن الفلبين لا تقوم بأنشطة ستلحق أي خطر بالبحارة والسفن، على عكس الصين، التي تسفر مناوراتها الخطيرة في بعض الأحيان عن حدوث حوادث اصطدام في البحر.

وقال ميديل "هم من يرتكبون الانتهاكات".

وأوضح أنه من خلال السعي للتحالف مع دول أخرى، تهدف الفلبين لتعزيز معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، قائلا" هذا هو السبيل الوحيد لحل النزاعات البحرية سلميا".